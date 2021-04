Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2364; prêmio é de R$2,8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no sábado (24), é de R$ 22 milhões.

A Mega-Sena sorteou nesta quinta-feira, 22, um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 2,8 milhões . As seis dezenas do concurso 2.364 foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas sempre até as 19 horas (horário de Brasília) de cada sábado, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O acesso pode ser feito por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Conforme às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa no perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no YouTube.