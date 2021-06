Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.379 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira. O próximo sorteio, no sábado, pode pagar R$ 42 milhões.

As dezenas sorteadas são: 02 - 08 - 26 - 32 - 46 e 56.

A quina teve 72 apostas ganhadoras. Cada um receberá R$ 35.139,46. A quadra teve 4.222apostas ganhadoras. Nesta última, cada uma levará R$ 856,07.