Mega-Sena: confira os números do concurso 2.427; prêmio é de R$ 90 milhões

A Caixa sorteou nesta quarta-feira os números do concurso 2.427 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 65 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03-19-25-37-44-56. Ainda não há informações se há vencedores. O próximo sorteio será realizado no sábado.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Além da aposta mínima, de 6 números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h dos dias de concurso nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite simples custa R$ 4,50.

A Caixa também realiza o sorteio da Quina nesta quarta-feira.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem .