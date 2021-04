Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões neste sábado; veja como apostar

A Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado, 24, um prêmio estimado em 22 milhões de reais.No sorteio da última quinta-feira, dia 22, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas (20-33-42-44-51-56).

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA.

Segundo a Caixa, caso o prêmio saia para apenas um apostador e este queira no setor imobiliário, o valor seria suficiente para comprar 50 apartamentos a um de 440 mil de reais cada. O valor do prêmio aplicado na poupança rende 34.980 reais no primeiro mês. A aposta simples na mega-sena custa 4,50 reais.

Conforme às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa no perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no YouTube.

Chances de ganhar

A chance de acertar em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com somente seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de um em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.