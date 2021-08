Mega-Sena: confira as dezenas do concurso de R$ 41 milhões

A Caixa realizou na noite deste sábado na capital paulista o sorteio do concurso 2.402 da Mega-Sena. As seis dezenas sorteadas foram: 06 - 22 - 25 - 29 - 30 - 60.

A Caixa ainda não informou se há vencedores ou se o prêmio acumulou.

O último sorteio, realizado na quarta-feira, acabou sem vencedor na faixa principal. Com isso, o valor do concurso deste sábado ficou acumulado. De acordo com a Caixa, o sorteio de hoje deve pagar R$ 40.953.827,42.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Além da aposta mínima, de 6 números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Os jogos podem ser feitos até 19h do dia de cada sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet, no site http://www.loterias.caixa.gov.br, onde também há informações sobre os últimos resultados tanto da Mega-Sena quanto de outras apostas.