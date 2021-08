Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2400; prêmio é de R$ 27 mi

A Caixa realizou o sorteio do concurso 2.400 da Mega-Sena às 20h deste sábado, 14, em São Paulo, considerando um prêmio de 27,8 minhões de reais.

As dezenas sorteadas são: 09 - 21 - 25 - 26 - 36 - 53

O rateio ainda não foi divulgado.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá no primeiro mês R$ 63,6 mil de rendimento. Se preferir em imóveis, o prêmio seria suficiente para comprar 40 casas de R$ 650 mil cada.

É o terceiro e último sorteio da Mega-Semana dos Pais, que oferece uma chance extra ao apostador, ao realizar três sorteios da Mega-Sena.Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio da semana recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade.

Qual a chance de ganhar?

A probabilidade de ganhar em cada sorteio depende do número de dezenas apostadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, o de 4,50 reais e a chance de levar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a própria Caixa.

Para uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, o preço sobe consideravelmente, para 22.522,50 reais, e a chance de acertar o prêmio também é maior, de 1 em 10.003, também segundo a Caixa.

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena?

É preciso fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa ou no site especial de loterias do banco. Serão validadas todas as apostas registradas até 19h da própria quarta-feira.