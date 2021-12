Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 12 milhões; saiba como apostar

A Caixa realiza nesta quarta-feira o sorteio do concurso 2.433 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado em novo espaço das Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo, a partir das 20h, pelas redes sociais da instituição.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Além da aposta mínima, de seis números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.

No último sorteio, realizado no sábado, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Confira os números: 07 - 29 - 38 - 40 - 44 - 52.

Mega da Virada

Com um prêmio que pode chegar aos R$ 350 milhões, o maior da história da loteria, a Mega-Sena da Virada já está recebendo apostas. A Caixa Econômica Federal fará o sorteio da bolada no dia 31 de dezembro. O concurso será o de número 2.440.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Caso não haja acerto para as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco dezenas. O valor prometido é maior do que o de 2020, quando a Caixa estimou o prêmio em R$ 300 milhões.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. O valor da aposta simples, com 6 números, é R$ 4,50. Vale lembrar que as apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada.

Estimativas feitas pela Caixa mostram que caso o sortudo leve a bolada sozinho, se aplicado o dinheiro na poupança, terá um rendimento de R$ 1,5 milhão mensais, dinheiro suficiente ainda para comprar 40 mansões de R$ 8,75 milhões, cada.