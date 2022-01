Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 25,6 milhões; confira os números

A Caixa realizou nesta terça-feira o sorteio do concurso 2.447 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 25.693.704,41. As dezenas sorteadas foram: 52 - 13 - 19 - 42 - 49 - 29.

O sorteio desta terça-feira foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, das Loterias Caixa, localizado em São Paulo. As redes sociais do banco — @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no YouTube — transmitiram ao vivo.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique o valor total na poupança, ele receberá mais de R$ 168,4 mil de rendimento no primeiro mês. O prêmio também é suficiente para comprar nove jatinhos de R$ 3,1 milhões cada.

Mega-Semana

Este foi o primeiro dos três concursos que serão realizados pela Caixa durante a Mega-Semana de Verão. Os próximos sorteios ocorrerão na quinta-feira e no sábado.