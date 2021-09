Mega-Sena: sorteio desta quarta-feira tem prêmio de R$ 3 milhões

O concurso 2.409 da Mega-Sena, que será realizado nesta quarta-feira, vai sortear um prêmio de R$ 3 milhões. As dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O valor de um palpite simples é de R$ 4,50.

A CAIXA vai transmitir o sorteio ao vivo nas redes sociais. Para acompanhar, basta buscar por @LoteriasCAIXAOficial no Facebook ou procurar pelo canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, ele receberá R$ 9 mil de rendimento no primeiro mês. Se o investimento for em automóveis, o prêmio daria para comprar 60 carros populares de R$ 50 mil cada.

No sorteio realizado no último sábado, uma aposta de bolão levou o prêmio de R$ 46 milhões sozinho. Ao todo, foram seis no bolão de moradores de Araruama, no interior do Rio de Janeiro.