Mega-Sena: veja o resultado do concurso 2389, que sorteou R$ 40 mi

Mais um sorteio da Mega-Sena, o concurso 2389, foi realizado neste sábado, 10, em São Paulo.

Os números sorteados foram 16, 30, 37, 39, 40 e 51, segundo informou a Caixa Econômica Federal.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso, que valia cerca de 40 milhões de reais, mas houve vencedores na Quadra e na Quina. Novo sorteio será realizado na próxima quarta-feira, dia 14 de julho.

A estimativa do prêmio acumulado é agora de 65 milhões de reais.

As apostas podem ser feitas até o dia do concurso. Cada jogo custa 4,50 reais e dá ao concorrente o direito de escolher seis números. A chance de ganhar com uma aposta simples é de uma em 50 milhões, aproximadamente.

Outros resultados da Mega-Sena

Apesar de sem vencedor acertando as seis dezenas, a Mega-Sena deste sábado teve ganhadores na Quina e na Quadra.