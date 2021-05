Melhor do IPO do ano? Para o BTG, Intelbras vale a compra

A Intelbras (INTB3), empresa catarinense de produtos eletrônicos de segurança, reportou ontem à noite o segundo resultado após sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), em fevereiro deste ano. Revertendo um prejuízo de 24,3 milhões em líquido de 89,7 milhões de reais no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2020, a companhia mais uma vez superou as expectativas, ressaltou o BTG Pactual, em relatório desta terça-feira, 11.

A receita líquido cresceu 62% na base anual nos três primeiros meses deste ano, acima em 8% das estimativas do banco, alcançando 696,4 milhões de reais, enquanto o Ebitda atingiu 102,3 milhões, avanço de 53% e também superior às projeções.

O aumento de faturamento foi visto nas três divisões da companhia: segurança, comunicação e energia. Olhando para a área de segurança, que corresponde a um pouco mais da metade da receita total, o crescimento foi de 53%. Em comunicação, o avanço foi de 66% e em energia, 93%.

"Não ficaríamos surpresos se a Intelbras entregar em 2021 o lucro que esperamos para 2022 (de 395 milhões de reais", apontam os analistas do BTG.

Eles destacam que, anualizando o lucro do primeiro trimestre, os ganhos da companhia chegariam a 358 milhões de reais, ou 8% acima de suas estimativas para 2021 de 333 milhões de reais – isso mesmo com uma sazonalidade negativa no trimestre.

"Não é por acaso que a Intelbras é o IPO com melhor performance no ano. E o resultado de hoje reforça nossa visão positiva para a ação", comentam.

O banco tem recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo em 28,00 reais, o que implica em um potencial de alta de 16% frente ao patamar atual.

Em pouco mais de três meses do IPO, os papéis da companhia acumulam ganhos de 57,8% na Bolsa, contra uma alta de 2,2% do no mesmo período. No mês, sobem 7,9%, versus um avanço de 2,5% do índice.