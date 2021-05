Melhores do ESG: conheça as empresas premiadas

Para encerrar as discussões desta quarta-feira, a EXAME transmitiu a premiação "Melhores do ESG", que reconhece as empresas de maior destaque por suas posturas socioambientais em 17 diferentes setores da economia.

Para a seleção, as empresas passaram por um rigoroso processo de avaliação desenvolvido pela ABC Associados e seguido pelo time de jornalistas da EXAME. O Melhores do ESG considerou as principais práticas sociais, ambientais e de governança, além do comprometimento de empresas com o capitalismo de stakeholder no Brasil. Estavam aptas a participar empresas que em 2020 faturaram, no mínimo, 50 milhões de reais.

Veja abaixo a lista com as premiadas em cada segmento:

PRÊMIO ESPECIAL

Itaú

1. Alimentos e bebidas

Ambev

2. Bem-estar

O Boticário

3. Commodities

Suzano

4. E-commerce

Mercado Livre

5. Educação

Ânima

6. Energia

Raízen

7. Negócios de impacto

Creditas

8. Healthcare

Grupo Fleury

9. Indústria

Whirlpool

10. Mobilidade

Movida

11. Moda

Grupo Malwee

12. Economia circular

Ambipar

13. Real Estate

Loft

14. Tech

Totvs

15. Telecom

Algar Telecom

16. Utilities

EDP Brasil

17. Financials

Santander Brasil