Melhores do ESG: aula sobre economia circular marca início da 2ª semana

Como funciona a economia circular na prática? É essa pergunta que Christina Raab, vice-presidente da Cradle to Cradle Products Innovation Institute, responderá em sua palestra durante o Melhores do ESG: repensando o valor de tudo, no dia 10 de maio, às 15h.

Totalmente online e gratuito, o evento promovido pela EXAME teve início no último dia 3 e se estende até 18 de junho.

Com o principal objetivo de fomentar o debate a respeito das boas práticas sociais, ambientais e de governança no mundo corporativo, o Melhores do ESG reúne grandes nomes do setor durante lives transmitidas pelo Youtube e pelo Instagram da EXAME. Dentre eles, está Christina Raab.

Economia circular

Doutora em química pela Universidade Técnica de Viena, Christina é uma executiva global, com sólida experiência em implementação de estratégias e desenvolvimento de produtos sustentáveis.

Ela começou sua carreira na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), que visa promover o desenvolvimento industrial de maneira inclusiva e sustentável. Também é responsável pelas iniciativas de crescimento, inovação e impacto do Cradle to Cradle ao redor do mundo.

Durante sua participação no Melhores do ESG, ela explicará o conceito que move a instituição, o “Cradle to Cradle”, e quais as formas de aplicá-lo no dia a dia. O método é considerado um dos melhores ​​para projetar e fabricar produtos de maneira mais justa e sustentável, garantindo um futuro mais saudável para a humanidade.

Isso porque a maneira como os produtos são projetados e fabricados atualmente causa impacto direto no mundo que habitaremos amanhã. Por essa razão, empresas de diversos setores enfrentam pressão de investidores, clientes, funcionários e outras partes interessadas para que melhorem seu desempenho em ESG.

“A aula apresentará os princípios Cradle to Cradle e explicará como colocá-los em prática de acordo com o Programa de Produtos Certificados Cradle to Cradle. Também fornecerá insights por meio de exemplos de certificação de melhores práticas Cradle to Cradle. E mostrará como essa abordagem ajuda empresas de vários tamanhos e setores a demonstrar liderança em sustentabilidade e realizar inovações circulares”, afirmou Raab à EXAME.

Concorra a uma bolsa de estudos

Durante o evento, a EXAME irá sortear uma bolsa de estudos de 50% por semana, até o fim da programação, em junho.

O objetivo do MBA da EXAME Academy feito em parceria com a Trevisan é preparar seus alunos para colocar em prática as melhores práticas de sustentabilidade, governança e temáticas sociais, sem abrir mão do . Mais do que isso: vão aprender a avaliar com profundidade os impactos dessas no mercado e na sociedade.

Melhores do ESG: programação da segunda semana

Além da masterclass com Christina Raab, a programação inclui debates sobre tendências de consumo, moda consciente, governança, entre outros. Veja, abaixo, o tema de todos os painéis da segunda semana do evento:

10/05, às 10h30 - Economia circular

10/05, às 15h00 - Masterclass: Cradle to Cradle, principles in practice

10/05, às 18h00 - O valor da governança compartilhada entre os setores público e privado

11/05, às 9h00 - Influenciando a moda consciente

12/05, às 10h30 - Reinvenção sustentável

12/05, às 11h30 - A geração e o descarte

12/05, às 12h30 - Tendências de consumo: Fast X Slow fashion

12/05, às 18h30 - A revolução ESG das gigantes

12/05, às 19h30 Premiação MELHORES DO ESG

13/05, às 9h00 - Desafios da sustentabilidade no e-commerce

14/05, às 9h00 - Governança: a base do ESG

14/05, às 10h20 - Governança em start-ups

Ainda na sexta-feira, 14, às 12h30, a head de ESG na EXAME, Renata Faber, fará um resumão da semana junto a diretora de ESG do BTG Pactual, Rafaella Dortas.

