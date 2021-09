Adeus, Google? Goldman lança ETF para apostar nas big techs do futuro

A Goldman Sachs Asset Management, a gestora do Goldman Sachs, está em busca dos gigantes de tecnologia do futuro com seu novo fundo de índice.

O ETF Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK), com gestão ativa, foi lançado na quinta-feira, 16 de setembro, e inclui empresas de tecnologia com valor de mercado abaixo de 100 bilhões de dólares tanto de países desenvolvidos quanto de emergentes.

O próprio Goldman pretende além dos clientes, segundo comunicado.

Com o GTEK, o Goldman busca identificar os próximos gigantes de tecnologia para permanecer no “lado certo da disrupção e da inovação”, de acordo com Katie Koch.

“Será a chance de outra empresa subir mais 175.000% desde seu IPO”, disse Koch, codiretora de fundamental da GSAM. “Estamos trabalhando muito para encontrar essas empresas.”

Grandes empresas de tecnologia como Facebook, Apple e Alphabet, a holding controladora do Google, há muito tempo dominam o mercado acionário, mas essa influência atingiu novas máximas durante a pandemia em meio a restrições generalizadas e à era do trabalho em casa (o home office).

O poder de empresas com megacapitalização permanece intacto neste ano, mesmo com a inflação mais alta renovando preocupações sobre o alto preços das .

O GTEK entra em um mercado em que "maior" ainda parece ser melhor. O ETF Invesco QQQ Trust Series 1, de 195 bilhões de dólares (QQQ) — que acompanha o Nasdaq 100 de empresas com grande capitalização — subiu mais de 20% neste ano.

Em comparação, o ETF Invesco Nasdaq Next Gen 100 (QQQJ) — com ativos de 1,2 bilhão de dólares e formado por ações de tecnologia de média capitalização — ganhou cerca de 11% no período.