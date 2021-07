Os melhores e os piores investimentos de julho

Já entre os melhores investimentos de que não englobam a compra direta de ações, os fundos de ações que investem no exterior ficaram no topo do ranking, com alta de 0,92% no mês, auxiliados pela alta do dólar de 4,76% no mês.

Os fundos de ações Investimento no Exterior aplicam em ativos financeiros lá fora em parcela superior ou igual a 40% do patrimônio líquido.

Veja abaixo o ranking da renda fixa e da renda variável:

Melhores investimentos em renda fixa: julho/2021

Investimento Desempenho em julho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundos de renda fixa - duração alta - grau de investimento 0,83 13,15 Tesouro 2025 0,46 1,78 Fundos de renda fixa - duração baixa - grau de investimento 0,35 2,64 Poupança 0,24 1,71 Tesouro IPCA+2024 -0,16 3,09 2023 -0,39 -1,40 Tesouro IPCA+ com 2045 -1 2,37 Tesouro prefixado 2025 -1,10 -4,67 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 -1,16 1,99 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 -1,21 1,17 Tesouro IPCA+ 2035 -1,90 0,86 Tesouro IPCA+ 2045 -4,04 -6,86

Referência

Índice Desempenho em julho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) CDI 0,35 2,42

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 27 de julho, dado mais atual disponível na Anbima.

*O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento, nos dias 30 e 28 de julho, respectivamente.

Melhores investimentos em renda variável: julho/2021

Investimento Desempenho em julho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundo de ações investimento no exterior 0,92 27,21 Multimercado investimento no exterior 0,74 10,83 Multimercado livre -0,24 7,5 Fundos de ações livre -1,14 21,23 Fundo de ações índice ativo -1,88 19,99 Fundo de ações valor/crescimento -1,90 18,28

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 27 de julho, dado mais atual disponível na Anbima.

Referência

Índice Desempenho em julho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) -3,94 16,99

Piores investimentos em julho

O pior investimento na renda fixa no mês foi a aplicação no Tesouro IPCA+ 2045.

Os fundos de ações Valor/Crescimento foram as aplicações de renda variável que renderam menos no mês. Essas aplicações desvalorizaram 1,90% em julho, mês no qual o Ibovespa registrou queda de 3,94%, a maior desde fevereiro.

O que ponderar ao investir

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR).

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos ( ), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de IR.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.