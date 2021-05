Os melhores e os piores investimentos de maio

Já entre os ativos de (que não englobam a compra direta de ), os fundos de ações do tipo índice ativo ficaram no topo do ranking, com alta de 4,72% no mês, seguindo a forte valorização de 6,16% do índice no mês.

Os fundos de ações índice ativo têm como objetivo superar o índice de referência do mercado acionário, como o Ibovespa. Esses fundos se utilizam de deslocamentos táticos em relação à carteira de referência para atingir essse objetivo.

Veja abaixo o ranking da renda fixa e da renda variável:

Renda fixa

Investimento Desempenho em maio (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundos de renda fixa - duração alta - grau de investimento 1,27 14,11 Tesouro 2025 0,44 1,27 Fundos de renda fixa - duração baixa - grau de investimento 0,26 2,34 Poupança 0,15 1,41 Tesouro IPCA+ 2024 -0,06 6,07 2025 -0,22 -1,64 Tesouro prefixado 2023 -0,26 0,78 Tesouro IPCA+ com 2045 -0,71 10,17 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 -0,75 9,06 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 -2,07 8,77 Tesouro IPCA+ 2035 -3,50 10,77 Tesouro IPCA+ 2045 -6,5 9,92

Referência

Índice Desempenho em maio (em %) Desempenho em 12 meses (em %) CDI 0,26 2,16

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 31 de maio, dado mais atual disponível na Anbima.

*O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

Renda variável

Investimento Desempenho em maio (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundo de ações índice ativo 4,72 47,59 Fundo de ações valor/crescimento 2,98 41,92 Fundos de ações livre 2,04 43,42 Multimercado livre 0,58 10,95 Multimercado investimento no exterior 0,55 12,99 Fundo de ações investimento no exterior 0,54 47,39

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 31 de maio, dado mais atual disponível na Anbima.

Referência

Índice Desempenho em maio (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Ibovespa 6,16 44,41

Piores investimentos em maio

O pior investimento na renda fixa foi a aplicação no Tesouro IPCA+ 2045. Com exceção do Tesouro Selic 2025, todos os títulos do registraram desvalorização no mês.

O mês foi marcado por uma nova alta da taxa básica de juro, a Selic. Como já era esperado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central resolveu subir a taxa em 0,75 ponto percentual, para 3,5% ao ano. Por conta disso, os títulos públicos foram remarcados a mercado. "É natural esperar a desvalorização dos títulos das carteiras e dos fundos que investem nessas aplicações", diz Juliana Machado, especialista em fundos da EXAME Invest Pro.

Agora, o grande ponto de atenção sobre investimentos será o caminho que a inflação irá tomar com a perspectiva de reabertura das economias e mais um sinal dado pelo Copom.

Os fundos de ações que investem no exterior foram as aplicações de renda variável que renderam menos no mês. Essas aplicações valorizaram 0,54% em maio.

O que ponderar ao

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR).

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos ( ), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de IR.