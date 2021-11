Os melhores e os piores investimentos de novembro

O Tesouro IPCA+ 2045 liderou o ranking dos melhores investimentos em novembro na , com rentabilidade de 7,8%.

O pior investimento na renda fixa no mês foi a aplicação no 2023, com alta de 0,41%.

Esse movimento foi causado por um cenário de fechamento da curva de juros ( futura menor que a atual), causado por um ambiente menos tensionado por incertezas fiscais, aponta Odilon Costa, analista do BTG Pactual digital.

Melhores investimentos em renda fixa: novembro/2021

Investimento Desempenho em novembro (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Tesouro IPCA+ 2045 7,8 -12,21 Tesouro IPCA+ 2035 5,18 -1,39 Tesouro IPCA+ com 2035 4,12 1,02 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 3,86 -1,54 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 3,65 -0,17 Tesouro IPCA+2024 2,41 4,37 - duração alta - grau de investimento 1,52 13,59 Tesouro prefixado 2025 1,37 -6,58 Tesouro Selic 2025 0,6 4,25 Fundos de renda fixa - duração baixa - grau de investimento 0,5 4,21 Poupança 0,44 2,6 Tesouro prefixado 2023 0,41 -1,92

Referência

Índice Desempenho em novembro (em %) Desempenho em 12 meses (em %) 0,58 3,74

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 24 de novembro, dado mais atual disponível na Anbima.

*O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até 28 de novembro

A poupança, indexada à Selic, vem rendendo mais com a alta da taxa básica de juro. Mas, diferentemente do Tesouro Selic, que rende 100% da taxa básica de juro, a caderneta rende 70% enquanto a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Caso a taxa ultrapasse esse valor, a caderneta passa a render 0,5% ao mês mais a TR, que está zerada no momento.

Entre os investimentos de renda variável (fundos de e multimercado) as aplicações que mais valorizaram foram fundos multimercado do tipo Livre, que tiveram alta de 0,82%.

Já o pior desempenho foi do fundo de ações Valor/Crescimento, que caiu 1,21%. Os fundos que investem em papéis da refletem o desempenho ruim do , que encerrou o mês em queda de 1,58%.

Melhores investimentos em renda variável: novembro/2021

Investimento Desempenho em novembro (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundo Multimercado livre 0,82 4,92 Fundo de ações índice ativo 0,5 -8,07 Fundo multimercado investimento no exterior 0,45 7,06 Fundos de ações livre 0,29 -3,76 Fundo de ações investimento no exterior -0,35 6,37 Fundo de ações valor/crescimento -1,21 -10,99

Referência

Índice Desempenho em novembro (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Ibovespa -1,58 -7,02

A rentabilidade dos fundos vai até o dia 24 de novembro, dado mais atual disponível na Anbima.

O que ponderar ao

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR) e taxas cobradas por fundos, gestoras e corretoras.