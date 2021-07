Méliuz compra Alter e incorpora carteira digital de bitcoin e criptos

A Méliuz (CASH3) acaba de informar ao mercado, por meio de fato relevante, que assinou contrato para compra de 100% da Alter Pagamentos, uma startup que tem uma conta e uma wallet (carteira) digital com bitcoin e outros criptoativos. O valor da transação será de 25,9 milhões de reais.

A aquisição representa um passo estratégico da Méliuz em trazer para o seu ecossistema usuários de , ativos cuja base de usuários está em trajetória de forte expansão. Além disso, oferece nova moeda aos que já são usuários.

A estratégia de oferecer serviços financeiros digitais por meio de aquisições tem sido reconhecida pelo mercado: no acumulado do ano, as da Méliuz subiram 374%.

No primeiro semestre, a carteira da Alter movimentou um volume de 184 milhões de reais em negociações de bitcoin, um volume 14 vezes maior do que no mesmo período de 2020. Entre outros serviços, a Alter consolida em um único aplicativo uma carteira de criptomoedas com integração a uma conta digital e um cartão pré-pago.

A Alter oferece também funcionalidades como um cashback em que o equivalente a 0,5% a 1% dos gastos do cartão são devolvidos à conta do usuário em bitcoins -- o serviço é chamado de criptoback.

Segundo a companhia, "a aquisição tem como um de seus principais objetivos trazer para a Méliuz um time talentoso de empreendedores e de desenvolvedores, além do conhecimento em um segmento de negócios de alto crescimento que poderá contribuir como uma boa ferramenta de engajamento e atração de novos usuários para a companhia".