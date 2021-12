Méliuz dispara 31% e registra sua maior alta da história

As da empresa de cashback Méliuz (CASH3) dispararam 31,03% e lideraram os ganhos do nesta sexta-feira, 3. Os ganhos foram o maior em variação desde que a Méliuz estreou na de valores em novembro de 2020.

Os papéis voltaram aos holofotes após a fintech registrar GMV (volume bruto de mercado) recorde de 923 milhões de reais durante o período da Black Friday. O crescimento foi de 87% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Itaú BBA considerou que o número sugere uma performance relativamente positiva da empresa na Black Friday e acrescentou que os resultados devem diminuir preocupações sobre o desempenho da Méliuz no período promocional.

Vale lembrar que a Méliuz tem sido fortemente penalizada na bolsa pelo aumento da taxa básica de juro, a . Desde agosto, os papéis da companhia já caíram 91,6% — no acumulado do ano, as ações ainda registram fortes ganhos de 97,93%.

Com a Reuters