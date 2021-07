'Meme stocks' lideram entre ações mais negociadas por brasileiros nos EUA

Empresas em situação financeira delicada e impulsionadas por usuários do Reddit, as 'meme stocks' figuram entre as mais negociadas em junho. Entre as 10 ações mais negociadas, sete empresas pertencem ao grupo, entre elas a rede de cinemas AMC (AMC), a varejista de games GameStop (GME) e a companhia de shopping centers Washington Prime Group (WPG), que está em recuperação judicial.

Completam a lista a empresa de saúde Clover (CLOV), Senseonic (SENS), a fabricante de brinquedos ContextLogic (WISH) e a de energia Uranium (UEC).

Ainda que muitas destas companhias tenham registrado alta no último mês, o analista de investimentos da Stake, Rodrigo Lima, alerta para o risco envolvido nessas ações. “Quando o fenômeno Gamestop começou, havia uma tese de investimento, corroborada pelo megainvestidor Michael Burry. Porém, o investimento se revelou uma especulação sem nenhuma correlação com a economia real. Poucos vão ganhar dinheiro, e muitos irão sair desses papéis com prejuízo. Da mesma forma que as ações sobem 20% em um dia, podem cair 20% em outro”, avalia o profissional.