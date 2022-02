Mentora do Shark Tank abre estratégia dos ‘tubarões’ para lucrar com trade

No jargão financeiro, os “tubarões” são os grandes players da , que detêm muito dinheiro e influência. Na prática de , os “tubarões” são aqueles que conseguem capturar bons lucros nas operações e reduzir ao máximo as perdas. O sonho de toda “sardinha” é, naturalmente, se tornar um tubarão.

E nada melhor do que aprender isso diretamente com um deles. A empresária e mentora do Shark Tank Brasil, Carol Paiffer, está abrindo uma formação exclusiva para quem tem interesse em se tornar um trader profissional. E mais: ela está colocando o dinheiro da sua própria empresa em jogo para formar esses profissionais.

Não importa se você nunca operou na Bolsa de Valores na sua vida, se você tem outra profissão no momento ou se a ideia de ser trader era apenas uma possibilidade remota na sua cabeça.

Se você estiver disposto a encarar com seriedade e afinco a formação de Paiffer para se tornar um trader profissional, então continue comigo.

E já aviso: não estou falando de fazer day trade pra ostentar carros de luxo nem hospedagens em bangalôs nas Maldivas. Estou falando de uma chance única de se tornar um profissional sério e cobiçado no promissor mercado financeiro. E ainda garantir um emprego em uma das maiores empresas de trade do Brasil.

Quem é Carol Paiffer e por que ela está disposta a arriscar seu próprio dinheiro para formar traders iniciantes

Talvez você nunca tenha ouvido falar de Carol Paiffer, mas os resultados da empresária falam por si só. Formada em administração, começou a empreender e ainda durante a faculdade. Junto com seu irmão, fundou uma gestora que acumulou centenas de clientes e entregou boas performances em períodos de queda do .

Depois do sucesso da gestora, os irmãos seguiram para outro rumo da Bolsa através da Atom, uma empresa focada na formação de traders. Desde 2009, Paiffer treina profissionais para operar e capturar ganhos de R$ 100, R$ 300 e até mesmo R$ 5.000 por dia.

Esse destaque fez com que ela fosse chamada para o Shark Tank, programa de empreendedorismo em que empresários renomados servem como mentores e possíveis investidores-anjo de novos negócios. Lá, Paiffer já investiu em 17 empresas, com a fortuna que fez operando na Bolsa de Valores e com as suas próprias empresas de sucesso. “Eu só estou no Shark graças à Bolsa”, assume a empresária.

Agora, Paiffer quer agregar essas suas duas áreas de expertise ‒ o empreendedorismo e a negociação de renda variável ‒ para formar os próximos profissionais de sucesso do mercado financeiro.

E, diferente dos outros cursos de trade que você verá por aí, nesta formação você vai poder operar com o dinheiro da própria Atom. Você não leu errado: Carol Paiffer vai tirar dinheiro da própria empresa para que você comece a operar na Bolsa.

Por que este não é só ‘mais um’ curso de trade

Três pilares diferenciam o curso da mentora do Shark Tank dos outros disponíveis no mercado: o compromisso com a educação, a disponibilidade de capital da Atom para você operar e o senso de comunidade.

1) Compromisso com a educação

Assim como é preciso se capacitar para se tornar advogado, engenheiro ou qualquer outra profissão, o trader também precisa passar por uma formação séria e seguindo princípios pedagógicos. Acredite: não é vendo vídeo no Youtube que você poderá construir um patrimônio relevante com a prática de day trade.

E o aprendizado envolve não só questões técnicas, mas também psicológicas pra aprender a lidar com um mercado extremamente volátil e que pode penalizar bastante quem deixar as emoções tomarem conta. Por isso, a formação da Atom conta com uma equipe de pedagogos e psicólogos, além, é claro, de profissionais do alto escalão do mercado financeiro, para oferecer um conteúdo completo.

“Não posso colocar lá uns vídeos e achar que estou formando um profissional. Além do conteúdo de ponta, nossa formação traz todo um ecossistema para o novo trader com salas de estudo, morning calls, acompanhamento para de fato esclarecer todo tipo de dúvida”, explica Paiffer.

Outro diferencial é que o curso é feito por um simulador que imita as movimentações da B3, ou seja, você opera na Bolsa de verdade, porém com dinheiro de mentira. Assim, não precisa tirar nenhum centavo do seu bolso para começar as operações.

Muito pelo contrário…

2) Disponibilidade de capital da Atom

O maior trunfo do curso de Paiffer é que os alunos interessados têm a chance de trabalhar na Atom, operando com o dinheiro da empresa. Funciona assim: após o término do curso, há uma avaliação através do simulador de Bolsa. Aqueles que forem bem-sucedidos nos trades, passam a integrar o time de Paiffer e ocupar uma cadeira na mesa de operações da empresa.

E o melhor: 80% dos lucros obtidos nas negociações ficam com você e a Atom assume todas as perdas. Os traders com mais experiência podem ficar com até 90%.

Por exemplo, se um trader iniciante obtiver de R$ 1.000 em uma operação, ele recebe R$ 800 e a Atom fica com R$ 200. Se ele perder os mesmos R$ 1.000, quem fica com 100% do prejuízo é a empresa.

Essa é uma oportunidade raríssima de conseguir operar na Bolsa “sem riscos”, ou melhor, sem perder o seu próprio patrimônio caso algum trade dê errado.

3) Senso de comunidade

Por último, a formação da Atom tem um diferencial que pode parecer besteira, mas que acaba se provando bem importante no dia a dia do trader. Através de morning calls (vídeos que passam as informações mais relevantes antes da abertura do pregão), salas de estudos e acompanhamentos, a Atom busca criar um senso de comunidade entre os traders e dar suporte para que o aluno entenda o cenário macroeconômico.

A ideia não é que você só pague pelo curso e depois seja “jogado aos lobos”. “A troca é muito importante”, reforça Paiffer.

‘INVISTA COMO UM TUBARÃO’: SAIBA MAIS SOBRE A FORMAÇÃO DE TRADERS CAPITANEADA PELA MENTORA DO SHARK TANK, CAROL PAIFFER

Oportunidade para traders iniciantes

Pode parecer burrice arriscar o capital de uma empresa já consolidada para formar traders iniciantes, mas por trás da proposta de Paiffer, há uma estratégia bem bolada.

Faltam bons profissionais neste mercado de renda variável, então, para formar um time de ponta na Atom, é mais inteligente a própria empresa oferecer uma formação completa e depois contratar aqueles que forem bem-sucedidos.

“A gente tentava contratar as pessoas, mas não encontrava. E de certa maneira, eu entendia, porque quando comecei a estudar o mercado, o conteúdo era muito chato, apostilas que faziam tudo parecer mais complicado do que é. Essa formação, portanto, atende a uma necessidade nossa, mas também para que as pessoas não se tornem reféns das finanças, já que todo mundo quer ganhar dinheiro para aproveitar a vida”, diz a empresária.

É importante reforçar que você não tem que concorrer à vaga na Atom para fazer a formação de trader. Você pode levar o conhecimento adquirido e se candidatar para outras empresas ou usar para sua própria construção patrimonial.

“Já formamos mais de 50 mil traders. Muitos estão empregados em corretoras, bancos e gestoras, ganhando salários de cinco dígitos, outros operam por conta própria. São muitos os caminhos a serem tomados” ‒ Carol Paiffer, mentora do Shark Tank e dona da Atom

Ainda em dúvida se esta formação é para você? Espere até o dia 14 de fevereiro

Se mesmo lendo até aqui, você ainda tem dúvidas se este é o curso de trade ideal para você, então deixo um convite: no dia 14 de fevereiro, às 19h, a própria Carol Paiffer vai promover um evento online e gratuito para explicar tudo sobre a formação que promete gerar os próximos ‘tubarões da Bolsa’.

Você poderá tirar todas as suas dúvidas ouvindo da própria empresária os detalhes sobre o curso de trade. E aí sim tomar uma decisão mais esclarecida sobre a formação. É totalmente compreensível se você ainda estiver com um “pé atrás” e é por isso mesmo que Paiffer fez questão de fazer este evento de forma completamente gratuita.

E reforço: você não precisa ter nenhum tipo de experiência prévia na Bolsa e nem arriscar seu próprio dinheiro nos trades. A única coisa que você precisa ter é disposição para mudar seus rumos financeiros.

