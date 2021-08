Mercado aposta em alta das taxas dos títulos do Tesouro dos EUA

Há mais indicações de que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos vão continuar subindo, mesmo se o presidente do banco central americano, Jerome Powell, transmitir um tom mais equilibrado nesta semana no Simpósio de Jackson Hole, um dos principais encontros mundiais de política monetária. A alta dos títulos favorece a aposta em nos Estados Unidos e diminui o apetite mundial a risco, influenciando na americana e na brasileira.

O rendimento dos títulos públicos americanos de cinco anos — prazo que captura simultaneamente as expectativas de variação das taxas de juro de curto prazo e o ritmo de compra de títulos de prazo mais longo pelos bancos centrais — subiu quase 0,20 ponto percentual desde a mínima atingida neste mês, prorrogando o seu desempenho inferior em relação ao resto da curva de juros desde fevereiro.

O avanço do rendimento ocorre em um momento em que o mercado parece ter desconsiderado a perspectiva de que Powell asumirá uma postura mais agressiva. A previsão é que ele sinalize uma eventual redução do estímulo monetário durante o simpósio anual da instituição em Jackson Hole, nas montanhas do estado de Wyoming. Para estrategistas do ING liderados por Padhraic Garvey, o baixo custo relativo dos títulos de cinco anos em comparação com os papéis com vencimento em dois e dez anos sugere haver impulso “residual” para rendimentos mais altos.

Um posicionamento mais balanceado pode levar as taxas de mercado a testar níveis mais altos, afirmou Garvey, do ING. “Pode ser provisório, mas parece ser o caminho de menor resistência.” O tamanho do apetite do investidor por dívida pública dos EUA ficará mais claro hoje, quando o Tesouro leiloar 61 bilhões de dólares em notas de cinco anos.

Modelos algorítmicos que contemplam impulso, volatilidade e condições de carregamento dos papéis têm motivado o desmonte de posições compradas em títulos do Tesouro, disse Mohit Kumar, estrategista da Jefferies International. Isso significa que os fluxos podem ser suficientes para manter a desvantagem dos títulos do Tesouro, mesmo que Powell se recuse a sinalizar claramente quando começará a retirar o apoio ao mercado de dívida.

“Os últimos dois meses foram positivos em termos de duration, com sazonalidade favorável para carregamento e baixa volatilidade”, avaliou Kumar, que está vendido em títulos do Tesouro com vencimento em cinco anos. “Esperávamos algum desmonte de posições compradas com a aproximação do evento de volatilidade de Jackson Hole e a diminuição da sazonalidade para carregamento de papéis.”