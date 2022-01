Mercado já aposta em cinco altas de juros nos EUA em 2022

Os investidores globais estão intensificando apostas no aumento dos custos de captação. Os mercados de curto prazo agora projetam cinco elevações da taxa básica de juros nos Estados Unidos e mais quatro no Reino Unido.

Essas apostas infiltraram outros mercados. Títulos de curto prazo e caíram e o dólar disparou contra as moedas dos países desenvolvidos — contra o real, a divisa ainda acumula perdas. A reação veio após o presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, demonstrar um tom mais agressivo após a reunião desta semana e sinalizar que o primeiro acréscimo nos juros pode vir em março para estancar a inflação.

Os mercados de curto prazo precificaram aperto de 0,30 ponto percentual pelo Fed em março, mostrando que alguns investidores veem chance de um aumento maior do que o convencional, de 0,25 ponto. Até o final do ano, os contratos embutem expectativa de cinco elevações no juro básico — dos atuais 0,25% para 1,5%.

“Isso sinaliza que as pessoas começaram a levar a sério a possibilidade de elevação de 0,50 ponto”, disse Rishi Mishra, analista da Futures First.

O tom do comandante do Fed, Jerome Powell, durante a entrevista coletiva não deixou dúvidas de que a estabilidade de preços tem precedência sobre outros objetivos da política monetária, o que significa risco de até seis aumentos na taxa básica de juros, escreveu Anna Wong, da Bloomberg Intelligence, em relatório.

Nos últimos meses, os mercados ficaram mais voláteis em meio a apostas de aperto mais rápido da política monetária. No Reino Unido, o mercado de títulos teve perdas dolorosas nesta quinta-feira e o rendimento do título público com prazo de dois anos chegou ao maior nível desde 2011. Nos EUA, a curva de juros se achatou à medida que o rendimento do papel do Tesouro com prazo de dois anos subiu 0,05 ponto percentual.

A ansiedade em relação aos aumentos de juros se espalhou pela Europa. Os investidores apostam que o Banco da Inglaterra anunciará elevação de 0,25 ponto percentual para 0,5% na semana que vem. Os mercados de curto prazo projetam avanço da taxa básica do Reino Unido para 1% até junho e quase 1,5% até dezembro.

O Banco Central Europeu, que vem comunicando uma postura consistentemente mais branda do que seus principais pares, deve subir a taxa de depósito em 0,10 ponto para -0,4% em setembro. A expectativa anterior era que o acréscimo seria anunciado em outubro.