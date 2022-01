Mercado deve avançar na padronização de informações sobre práticas ESG

A indústria de ativos financeiros atrelados aos princípios ESG continuará a ganhar tração e a atingir marcas históricas em 2022. A emissão de green bonds, títulos cujos recursos captados são destinados a atividades que mitigam o impacto ambiental, por exemplo, deve alcançar a marca inédita de 1 trilhão de dólares no mundo, segundo projeção da Climate Bonds Initiative.

O salto de mais de 200% em relação a 2020 contará com o impulso da formulação de métricas que permitam a padronização dos impactos em diferentes indústrias.

Como mensurar e, mais importante, comparar as práticas e a aderência aos princípios ambientais, sociais e de governança de empresas que atuam em atividades distintas, como o varejo e o agronegócio?

No ano de 2022 os stakeholders da comunidade ESG e da indústria de investimentos vão avançar nessa frente regulatória.

Especialistas dizem que esse será um passo fundamental para que um número maior de grandes investidores institucionais, de fundos de pensão a family offices, possam incorporar ativos que atendam às exigências de governança. É algo que vai também beneficiar investidores pessoa física, que terão parâmetros para adotar esses ativos.

Um passo importante foi dado na COP26 em Glasgow, na Escócia, em novembro: a Fundação IFRS criou um conselho para estabelecer um padrão global de medição dos impactos ambientais causados pelas empresas. Uma nova indústria toma forma.

Na sequência, no último dia 23, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou resolução que orienta que, a partir de 2023, as empresas de capital aberto no mercado brasileiro divulguem informações relacionadas a práticas ESG, da preparação de relatórios específicos de atividades com esse fim até o cálculo de inventário de emissão de gases de efeito estufa.

O foco ainda está nas questões climáticas, mas especialistas dizem que naturalmente a CVM e as companhias serão impelidas a determinar e a adotar padrões para as práticas sociais e de governança também.

