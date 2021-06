Mercado em modo 'risk on': o que comprar na Bolsa em junho?

A tônica que marcou o mercado em maio deve se estender para junho, na avaliação de analistas e gestores. Isto porque o otimismo que levou o a registrar uma alta de 6,16% no mês passado (o terceiro mês seguido no positivo) e a renovar ontem seu recorde histórico, ao fechar em 128.275 pontos, deve encontrar sustentação na melhora importante observada nos últimos dados de atividade do país. Aliado a isso, uma perspectiva novas altas da , combinada com a valorização das commodities, podem empurrar o dólar para patamares ainda mais baixos – há quem veja a moeda operando até abaixo dos 5 reais.

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

"O dólar deve continuar se depreciando contra o real, depois de ter perdido o importante patamar psicológico ontem dos 5,20 reais", disse Rodrigo Cruz, sócio e gestor de e moedas da Meraki Capital. Para ele, a sequência do fluxo de entrada de reservas no país pelos exportadores de commodities, a alta iminente da Selic de 0,75 ponto percentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 16 de junho, e revisões para cima nas projeções de crescimento da economia brasileira este ano devem guiar esse movimento.

Diante desse cenário favorável, Daniel Weeks, economista-chefe da Garde Asset, acredita que o dólar pode ir para baixo dos 5 reais.

Ontem, bancos como Goldman Sachs e Bank of America eleveram suas perspectivas para o PIB do Brasil para cima de 5% em 2021 após os dados do 1º trimestre terem surpreendido positivamente o mercado. Com a alta de 1,2% nos três primeiros meses do ano, na comparação com o trimestre anterior, o PIB brasileiro voltou ao mesmo patamar do 4º trimestre de 2019, ou seja, no pré-pandemia, completando de forma oficial a recuperação em "V" (gráfico abaixo).

Tal ambiente ajuda também a brasileira. "Os dados da semana passada de arrecadaçao, depois da dívida líquida/PIB e ontem o PIB têm contribuido bastante para o desempenho da bolsa, com reflexo direto em papéis ligados à economia doméstica. O setor de bancos está indo bem, mas temos visto isso também em outros segmentos, como varejo, construção e até educação. A performance desses ativos nos últimos 15 a 20 dias têm sido muito positiva e tem ajudado a suportar a bolsa nesse patamar", comentou Bruno Lima, head de da EXAME Invest Pro.

O ambiente de elevada liquidez e taxas de juros em patamares historicamente baixos também é um aliado importante. Com os avanços dos dados econômicos, um menor ruído político e uma melhora (ainda que moderada) no cenário de saúde, o risco-país do Brasil tem diminuido nos últimos dois meses, abrindo a porta para a entrada de fluxo de dinheiro estrangeiro em na B3. Depois de dois meses de fortes saídas (em fevereiro e maio), as entradas líquidas de investidores não residentes no país atingiram 7 bilhões de reais em abril e, em maio, dispararam para 11 bilhões de reais (gráfico abaixo).

O que poderia esfriar esse cenário seria uma sinalização de possível retirada de estímulos pelo Federal Reserve já na próxima reunião do dia 16 de junho. Mas as apostas são baixas do mercado nesse sentido. "É um risco, mas acreditamos que não deve acontecer agora, só um pouco mais para frente", comentou Cruz.

Como se posicionar na bolsa?

Nas carteiras, papéis ligados à tese de reabertura e commodities seguem entre os destaques.

"Nossa cabeça de alocação não mudou de maio para cá. Seguimos com papéis ligados à economia doméstica, com recomendações nos setores financeiro, com os papéis da B3 (B3SA3), construção civil, varejo, shoppings e infraestrutura. Temos também algo em commodities e no setor de tecnologia. Essas são nossas principais alocações atualmente e refletem a tecla que temos batido desde abril, de que no segundo semestre a atividade deve acelerar", comentou Lima.

Esse mix de cases de reabertura e commodities também está presente no portfólio de Daniel Utsch, gestor de renda variável da Fator Administração de Recursos.

Mesmo em recorde histórico, ele apontou que segue com visão positiva para a bolsa. "Há ainda espaço para valorização, mas esse upside não é generalizado. Estamos vendo potencial de alta bem relevante para alguns setores, mas não todos. A bolsa já está de certa forma bem precificada", comentou.

Entre eles, o gestor ressaltou que as commodities, que, na sua visão, vivem um "momento espetacular". Nessa frente, ele possui exposição aos setores de mineração, siderurgia e frigoríficos.

"Essas empresas estão gerando muito caixa. Mesmo que tenhamos mais correção, os preços no ainda são muito favoráveis para o minério, aço, celulose e carne bovina. No caso de Vale (VALE3), por exemplo, mesmo se o minério cair para 60 a 80 dólares a tonelada, menos da metade do que é negociado hoje, e o dólar recuar para a faixa de 4,70 a 5,00 reais, ainda assim seria muito favorável para a Vale. Ainda veria um potencial de valorização interessante para as ações", comentou.

Utsch apontou também que vê como interessantes no momento os setores que mais sofreram com a , como varejo, aéreo e turismo, além de construção civil. "Esse [construção] não sofreu tanto com a pandemia, mas vemos um grande upside em boa parte do setor. Temos posição em Cyrela (CYRE3), Eztec (EZTC3), Tecnisa (TCSA3) e Even (EVEN3)", disse.

Na mesma linha, Cruz apontou que segue animado com a bolsa, com destaque para as teses de reabertura da economia, principalmente depois da boa surpresa com o PIB do primeiro trimestre. "Os setores que estamos mais animados são de varejo físico, shoppings e distribuição de combustíveis, e, em menor escala, educação e aviação".