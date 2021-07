Os conselhos de Louise Barsi para quem quer investir na bolsa

Com o conhecimento que tem sobre a bolsa de valores e sobre o “jeito Barsi” de investir, Louise, juntamente com os sócios Fabio Baroni e Felipe Ruiz, abriu uma empresa no ano passado, a Ações Garantem Futuro.

Ela destaca que entre as mulheres que a procuram com interesse de se tornarem investidoras há dois perfis: as mais jovens, recém-formadas ou ainda em início de carreira, e as mulheres com 40 anos ou mais, que têm filhos e querem investir pensando no futuro da família. “Nunca é tarde para começar. A mulher pode e deve ocupar todos os espaços, inclusive no mercado financeiro. Não existe liberdade sem liberdade financeira.”

Ela afirma ainda que o mercado financeiro é o mais democrático que existe. “Quem está comprando ou vendendo visa só . Não quer saber se é homem, mulher, a idade, nada disso.”

Conselheira

Além de ensinar sobre como investir na bolsa, Louise Barsi é conselheira em três empresas. Na Eternit (ETER3), ela faz parte do conselho de administração; no Santander (SANB11) e na Klabin (KLBN4), tem um assento no conselho fiscal. Ela também já foi do conselho fiscal da Unipar e da AES Tietê. Louise chegou ao conselho da Unipar aos 22 anos.

“Meu pai me indicou e no começo eu duvidei que eu daria conta. Tive alguns olhares tortos porque eu estava por indicação do Barsi. Tive que provar minha capacidade.” Ela conta que a experiência como analista foi importante para usar no conselho. “Eu tinha conhecimento, só que em vez de indicar ações para comprar e vender, eu aconselho executivos.”

Hoje, ela afirma que com os princípios ESG, as empresas estão mais receptivas à diversidade, tanto de gênero como de raça e idade nos conselhos. “O conselho representa os acionistas. Quanto mais plural, melhor: maior a riqueza do debate e soluções de problemas.”