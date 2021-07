EcoFriday: Mercado Livre dá descontos em produtos sustentáveis

O Mercado Livre quer incentivar o consumo de produtos sustentáveis e, para isso, vai oferecer descontos de até 30% em itens de impacto positivo vendidos no site e aplicativo nos próximos dias, em uma campanha que leva o nome de EcoFriday.

Esta será a quinta edição da ação, que acontece de forma simultânea em seis países da América Latina entre os dias 23 e 25 de julho. Além do Brasil, estão incluídos na campanha Chile, Colômbia, México, Argentina e Uruguai.

O site já tem hoje uma área dedicada exclusivamente a produtos de impacto positivo que é acessada por mais de 3.400 usuários diariamente, segundo a empresa. Nessa seção, mais de 10.000 empresas e empreendedores — cerca de 2.000 somente no Brasil — são responsáveis pela oferta de mais de 33.000 produtos em toda América Latina.

Os itens são distribuídos em 30 categorias, entre elas hortas e composteiras, reutilizáveis e lixo zero, orgânicos, beleza e cuidado pessoal, moda, produtos reciclados, casa e decoração e alimentação saudável.

Já em relação aos produtos, podem ser encontrados itens para cultivo de hortas, painéis solares, composteiras, escovas de dente de bambu e coletores menstruais. Hoje, os itens sustentáveis mais buscados são bicicletas, garrafas e cápsulas de café reutilizáveis, filtro de água, placas solares, hortas e composteiras e produtos de higiene.

“A EcoFriday busca promover os itens da seção de produtos sustentáveis, oferecendo descontos aos consumidores e, principalmente, dando visibilidade a esses produtos e empreendimentos de impacto positivo”, explica Laura Motta, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre. “A campanha fortalece a nossa visão de sustentabilidade, por meio da qual o varejo pode contribuir para a promoção de um consumo mais responsável ao disponibilizar informações e dar destaque a produtos mais sustentáveis por meio da comunicação”.

Já as marcas de maior destaque na seção sustentável do Mercado Livre estão a Tucum, Badu Design, Moringa, Positiva, B’kind, Expresso Mata Atlântica, Bioart, Canudo, Soul Brasil e Ahlma. Em comum, todas as marcas assumem o compromisso de reduzir o impacto ambiental de suas operações e produtos com reciclagem, eficiência energética, geração de renda e desvio de itens que antes seriam destinados a aterros sanitários.

