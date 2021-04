Mercado Livre passa a aceitar pagamentos com o Pix

Como pagar com o Pix no Mercado Livre

Em um primeiro momento, a opção de pagamento com o Pix estará disponível para compras unitárias (ou seja, de um único tipo de produto). Para pagar com a ferramenta instantânea, o usuário deverá clicar em "Comprar agora".

O Mercado Livre diz que em breve as compras em carrinho (quando há mais de um tipo de produto) também poderão ser pagas com o Pix. A opção será ofertada progressivamente aos clientes.

No site do Mercado Livre o pagamento com o Pix é feito com um QR Code, enquanto no aplicativo a ferramenta usa um código que deve ser copiado e colado no aplicativo do banco em que o cliente tem conta.

As transações feitas pelo Pix no marketplace também serão cobertas pelo "Compra Garantida", que assegura a opção de devolver o produto caso o cliente não fique satisfeito.

Adeus boletos

Além de ter superado o DOC e TED, o Pix também está ganhando o território dos boletos. A modalidade ainda é a solução mais utilizada pelo e-commerce para compras sem uso do cartão de crédito ou débito, mas a emissão e o processamento dos boletos tem um alto para os lojistas, além de causar custos logísticos.

Ao emitir um boleto de compra, o lojista precisa reservar o produto em estoque, sem que haja garantia de que o pagamento será realmente efetuado. Mesmo nos casos em que o boleto é quitado, o processamento pode levar até 2 dias úteis -- tempo em que a mercadoria fica parada.

No Mercado Pago, empresa que pertence ao mesmo grupo do Mercado Livre, o Pix já é oferecido no check-out dos lojistas que utilizam a plataforma de pagamentos.

"Temos observado um crescimento progressivo na adesão do Pix no e-commerce, com avanço de 20% no volume de vendas a cada semana. A conversão de vendas é 14 pontos percentuais maior quando comparada às operações feitas com boleto”, conta Daniel Davanço, head de Pagamentos Online do Mercado Pago.