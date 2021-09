Mesmo após caso de vaca louca, ações de frigoríficos sobem na bolsa

As dos principais frigoríficos estão em alta na de Valores (B3) nesta segunda-feira, após o Ministério da Agricultura ter informado no sábado a ocorrência de dois casos atípicos de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como a doença da vaca louca.

De acordo com analistas, os papéis dos frigoríficos não foram afetados porque a expectativa é que as exportações do Brasil para a China devem ser retomadas por se tratarem de casos isolados. Em 2019, os embarques ficaram suspensos por quase duas semanas, lembraram analistas.

Na manhã desta segunda-feira, importadores chineses de carne disseram que a suspensão das exportações do Brasil não teve impacto imediato no mercado e que alguns frigoríficos ainda fizeram compras antecipadamente crendo em uma rápida retomada do comércio.

Assim, por volta das 13h, as ações com direito a voto (ON, ordinárias) da JBS sobem 2,32% (para 31,82 reais), assim como os papéis da BRF, com alta de 1,14% (para 24,04 reais) e Marfrig, com avanço de 2,30% (21,83 reais).

A Minerva, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, lidera as altas no , com alta de 3,47%, para 8,06 reais.

De forma a evitar quedas em suas ações, alguns frigoríficos foram ao mercado acalmar investidores, destacam os analistas.

Em comunicado, a Minerva disse que sua subsidiária Athena Foods, com duas plantas no Uruguai e uma na Argentina, atenderá à demanda da China com a suspensão do Brasil. A Minerva lembrou que a suspensão das exportações brasileiras é “temporária e deverá ser retomada em um curto espaço de tempo”.

Já a Marfrig destacou, por exemplo, que tem seis unidades na América do Sul que podem exportar para a China com a suspensão do Brasil. São quatro no Uruguai e duas na Argentina.

“O tratamento que vem sendo dado ao caso comprova a eficiência e a transparência dos mecanismos brasileiros de rastreabilidade e de controle sanitário”, acrescentou a companhia em comunicado.

Nesta segunda-feira, a B3 opera com baixo volume por conta do feriado nos Estados Unidos e do feriado prolongado no Brasil devido ao 7 de Setembro. A bolsa opera em alta de 0,27%, aos 117.249 pontos. O dólar cai 0,37%, para 5,164 reais.

Na Ásia, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única, mas com forte viés positivo, em dia de mercados fechados nos Estados Unidos, devido ao feriado do Dia do Trabalho. O Nikkei, índice de referência da bolsa de Tóquio fechou em alta de 1,83%, puxadas para cima pelas ações das companhias de transporte e tecnologia.