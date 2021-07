Com Messi, Lay’s quer unir sustentabilidade e futebol

“Mais do que apenas um campo favorável ao planeta, estamos trabalhando com parceiros locais para construir espaços e programas que possam gerar impacto e mudanças positivas para as próximas gerações”, diz Sebnem Erim, vice-presidente de Marketing Global de Alimentos da PepsiCo.

Para reduzir o impacto ambiental, o processo de reciclagem consiste na coleta e trituração das embalagens plásticas, que darão origem a paletes que servirão como base por baixo do gramado dos campos. O processo será feito em parceria com a GreenFields, fabricante global de campos artificiais e 100% recicláveis. Além do gramado, a marca se comprometeu a compensar todo o carbono dos campos ao longo de toda a sua vida útil — algo em torno de dez anos.

O Lay’s RePlay também irá promover mais de 3.600 horas de jogos e programas educacionais esportivos, além de promover a inclusão de membros da comunidade e organizações locais durante todas as fases de planejamento, construção e manutenção de cada campo.

O relacionamento da marca com o esporte já é de longa data. Desde 2017 a Lay’s mantém, também em parceria com a Fundação UEFA, um projeto de construção de campos de futebol em campos de refugiados na Jordânia que já beneficiaram mais de 35.000 pessoas.

Melhor do mundo

A iniciativa é apoiada pelo jogador argentino Lionel Messi, eleito seis vezes o melhor jogador de futebol do mundo. Messi, que é também embaixador da Lay’s, disse em nota acreditar na importância do esporte como mecanismo de auxílio social. "Tive a sorte de começar a jogar futebol na juventude, e isso mudou minha vida. Todos merecem a chance de jogar e se apaixonar pelo esporte, e o Lay's RePlay está dando essa oportunidade a comunidades do mundo todo. Tenho orgulho de retribuir por meio deste projeto e estou entusiasmado com o impacto que ele pode exercer sobre a próxima geração", disse.

