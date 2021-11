Meu cunhado recebeu herança e não tem filho. Se morrer, o que acontece?

Em caso de dissolução de união estável (separação em vida), haverá divisão somente do patrimônio comum do casal (o que se denomina de ‘meação’), permanecendo cada companheiro com a integralidade de seu patrimônio particular; não obstante, os rendimentos auferidos por esse ‘patrimônio particular’ – desde que a herança não tenha sido recebida com cláusula de incomunicabilidade sobre os frutos – serão comunicáveis (exemplo: se o falecido recebeu um imóvel por herança, a companheira não terá direto sobre o bem; porém, terá direito à metade do valor dos alugueis recebidos no período em que estiverem juntos).

Já em caso de morte do seu cunhado, além da meação, a companheira sobrevivente terá direto à herança sobre o patrimônio particular, em conjunto com ascendentes (se houver). Se o falecido não deixar pais vivos, a integralidade da herança será destinada à companheira sobrevivente (exceção apenas se houver disposição testamentária determinando a divisão da herança de forma diferente, conforme descrito a seguir).

Os irmãos enquadram-se na linha de herdeiros colaterais e neste caso, somente terão direito à herança se forem beneficiados por meio de um testamento (de acordo com a legislação brasileira, existindo herdeiros necessários, é possível dispor de até 50% do patrimônio – a denominada ‘porção disponível – em benefício de um único herdeiro necessário e/ou herdeiros colaterais e/ou terceiros sem vínculo consanguíneo).

Por outro lado, cumpre informar que se o regime da união estável for o da separação de bens, não haverá direito à meação, mas sim o direito à herança sobre os bens particulares do falecido, em concorrência com os ascendentes (se houver) ou sobre a totalidade dos bens, na ausência de ascendentes e disposição testamentária.

*Samir Choaib é advogado e economista formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em direito tributário pela PUC-SP. É sócio do escritório Choaib, Paiva e Justo, Advogados Associados, responsável pela área de planejamento sucessório do escritório.

*Lais Meinberg Siqueira - Advogada formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursou Contabilidade Aplicada ao Direito pela GVLaw/SP e atualmente cursando pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV. Atua no escritório nas áreas de Planejamento Sucessório e assessoria tributária às pessoas físicas.

