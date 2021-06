Meu INSS: após atualização é possível fazer prova de vida pelo site

Telas personalizadas

As telas principais do Meu INSS agora são personalizadas para cada tipo de pessoa: aposentados e pensionistas veem em destaque, na primeira página, informações como número do benefício, tipo de benefício, valor e data prevista para o pagamento.

O INSS informa que os serviços em destaque também são personalizados, mostrando os mais buscados por quem já tem benefício, como carta de concessão e extrato de pagamento, que é o equivalente ao contracheque. No documento, estão listados créditos e descontos feitos no pagamento.

Quem ainda não tem benefício encontra um ambiente diferente. No topo da tela, em destaque, está o simulador de , que permite ao trabalhador conferir quanto tempo falta para pendurar as chuteiras.

Outro documento — primordial para quem trabalha — é o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Neste sistema, estão entradas e saídas de empresas, recolhimentos e contribuições. Com base nas informações deste banco de dados, é concedida a aposentadoria.

Adriane Bramante, chama a atenção para a conferência deste cadastro:

— Mesmo com essa facilidade (de acesso ao portal), é importante que o segurado confira se o tempo e o salário de contribuição estão de acordo com a realidade. Algumas vezes, faltam informações no CNIS, e o benefício é concedido de forma errada.

Como fazer o cadastro

O Meu INSS agora está inserido no portal do governo federal, que unifica logins e senhas. Com isso, todos os acessos são feitos pela plataforma gov.br.

Primeiro é necessário entrar no portal Meu INSS. Em seguida, clique em "Cadastrar senha". Nesta etapa, o segurado será redirecionado para a página do acesso único. Depois, é preciso acessar "Crie sua conta gov.br". Selecione uma das de cadastro (a mais comum é por meio do CPF) e siga as instruções para criar sua conta gov.br.

Depois de cadastrar sua senha no portal gov.br, fazer o login no portal Meu INSS é simples. Basta acessar o Meu INSS novamente, clicar em "Entrar", digitar o CPF (se for o caso) e, em seguida, "Avançar". No acesso, insira a senha escolhida no momento do cadastro e selecione novamente "Entrar".