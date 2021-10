Meu pai morreu antes do meu avô. Como fica a partilha?

Por Samir Choaib e Lais Meinberg Siqueira, advogados tributaristas

Dúvida do leitor: Meus pais foram casados em comunhão universal de bens e viveram juntos por 49 anos. Meu avô materno fez o inventário de um sítio entre os filhos (enquanto meu pai era vivo), com usufruto dele. Meu pai faleceu e meu avô faleceu dois meses depois. Meus pais tiveram três filhos, e meu pai teve outro filho fora do casamento. Esse filho tem direito a essa herança do meu avô, sendo que essa herança é da minha mãe e que meu pai faleceu antes do meu avô?

Resposta de Samir Choaib e Lais Meinberg Siqueira*:

No regime da comunhão universal de bens todos os bens adquiridos pelos cônjuges, a título oneroso ou gratuito, passam a integrar o patrimônio comum do casal e, portanto, pertencem a ambos os cônjuges.

Em caso de divórcio ou falecimento o patrimônio comum será dividido na proporção de 50% para cada cônjuge, sendo esta divisão do patrimônio comum denominada "meação".

A exceção para a regra de comunicação dos bens no regime da comunhão universal de bens é em caso de divórcio, para bens recebidos em doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade – que não é aplicável para o caso, pois estamos tratando do falecimento do cônjuge.

Considerando o recebimento da doação de parte do sítio pela sua mãe, com reserva do usufruto ao seu avó, a nua-propriedade do imóvel passou a integrar o patrimônio comum constituído pelos seus pais. Assim, com o falecimento do seu pai, ele tem direito à metade da nua-propriedade da parte do sítio recebida em doação por sua mãe.