Microsoft avança em promoção de gerentes negros nos EUA

A Microsoft, que há um ano prometeu dobrar o número de gerentes e executivos negros e latinos até 2025, mostrou progresso na contratação e promoção de líderes negros e avanços mais lentos entre latinos.

O crescimento mais rápido ocorreu entre gerentes juniores — aqueles abaixo do nível de diretoria —, onde a Microsoft disse que cumpriu 64% da meta fixada para 2025 para funcionários negros que gerenciam equipes, segundo relatório divulgado na segunda-feira. Acima do nível de diretoria, incluindo gerentes e colaboradores individuais, a empresa disse que completou 36% da meta.

O avanço foi mais lento entre líderes latinos, onde a Microsoft afirmou ter atingido 21% da meta para gerentes abaixo do nível de diretoria e 20% para gerentes e colaboradores acima dessa categoria.

A Microsoft não divulgou números para nenhuma das categorias, então não está clara a dimensão de dobrar a proporção desses grupos em termos de funcionários totais ou porcentagem do total de executivos. A empresa disse no ano passado que expandirá o programa de desenvolvimento de liderança em níveis mais baixos na estrutura da gerência, a fim de preparar mais funcionários para o avanço na carreira. Também fortalecerá as medidas para que vice-presidentes e gerentes-gerais cumpram as metas de diversidade ao determinar a remuneração e promoções.

O relatório de diversidade mais recente da fabricante de software, divulgado em outubro de 2020, mostrou ganhos muito modestos na representação de negros e latinos. Os funcionários negros representavam 4,9% da força de trabalho da Microsoft nos Estados Unidos, um aumento de 0,3% em relação ao ano anterior. O total de profissionais latinos também cresceu no mesmo ritmo, para 6,6% da força de trabalho nos EUA. Entre executivos, gerentes e diretores, os números eram ainda menores.