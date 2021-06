Microsoft se junta à Apple e entra para o clube dos US$ 2 tri de valor

A Microsoft bateu 2 trilhões de dólares em valor de mercado no pregão de terça-feira, 22. No mundo, somente a Apple vale mais, com 2,24 trilhões de dólares de valor de mercado.

Além das duas gigantes da tecnologia, somente a petrolífera saudita Saudi Aramco batido a marca dos 2 trilhões de dólares na história. Atualmente, porém, seu valor de mercado é de 1,88 trilhão de dólares.

Desde o início de 2020, as da Microsoft acumulam cerca de 67% de alta. Além da maior busca por papéis de tecnologia em meio à pandemia, a expertise que a empresa vem apresentando com produtos em nuvem tem ajudado seu a disparar. Somente em 2021, suas ações já subiram cerca de 20%.

