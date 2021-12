Mais de mil carros serão leiloados com até 82% de desconto

A Copart realiza entre esta terça-feira, 21, e quinta-feira, 23, mais de dez leilões extrajudiciais que incluem 1.000 veículos. Há lotes disponíveis nos estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Ceará.

Nesta terça-feira, 21, às 10h, está programado o leilão da Vila Jaguará, com 100 veículos disponíveis. Entre os lotes estão quatro Porsches, com destaque para o modelo Macan 2019. Da marca alemã, o veículo sofreu colisão de média monta e tem lance inicial de 101.000 reais, equivalente a 22% do valor da tabela Fipe (454.600 reais).

Já o Lexus NX200 2015 oferece lance inicial de 43.400 reais, 29% de valor de mercado (147.800 reais), com colisão de pequena monta.

Às 11h30 será a vez de uma sessão em Curitiba, com 235 ofertas. Da marca inglesa Land Rover, o modelo Velar 2021 sofreu colisão de média monta e tem lance inicial em 101.000 reais, 18% da tabela Fipe (560.600 reais).

Na quarta-feira, 22, a sessão de 13h, diretamente de Goiânia, apresenta o Chevrolet Onix Plus 2019/2020 com lance a partir de 25.000 reais, 30% do valor de mercado (83.200 reais), com colisão de pequena monta.

Às 14h será a vez do leilão de Fortaleza, com mais de 100 lotes e veículos de financiamento. O Toyota Corolla XEI 20/21 será ofertado com lance a partir de 41.000 reais, 30% da tabela Fipe (136.700 reais).

A sessão inclui ainda o Toyota Hilux CD 19/20 Turbo e o modelo Yaris 20/21. A Hilux está com lance inicial de 193.000 reais, 77,1% do de tabela, enquanto que o segundo está com lance inicial de 40.600 reais, 46,5% do valor de mercado.

Na quinta-feira, 23, os leilões de Betim (MG) e Osasco (SP) serão antecipados para 12h e 13h, respectivamente.

Como participar das sessões

Os leilões podem ser acompanhados por residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão, basta cadastrar-se no site da empresa, e informar a documentação, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Aprenda a seu dinheiro para comprar um carro! Comece agora.