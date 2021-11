Miles e IP: o que as gestoras de ações nos dizem sobre o valor dos fundos

IP Capital Partners e Miles Capital. Duas gestoras com foco no mercado de . Só que uma surgiu nos anos 80, praticamente colocando as primeiras pedras no pavimento em que hoje caminhamos no mercado financeiro. Já a outra surgiu em 2017, quando o Brasil já havia passado por dois impeachments, a partir do encontro de experientes sócios. Uma tem, no seu fundo mais antigo, uma visão fundamentalista de nas melhores empresas do mundo, no Brasil e no exterior. A outra nasce baseada em pilares estruturais e pilares dinâmicos, para adaptar a exposição a convicções e ciclos.

Duas gestoras, um DNA de ações... e duas estratégias tão particulares. As duas casas participaram dos dois episódios mais recentes do “Fundos em Foco”, o podcast idealizado por mim para ouvir os gestores do mercado financeiro, e endossaram a mensagem que eu quero passar: não é porque os fundos operam os mesmos ativos que eles serão necessariamente iguais. A , inclusive, é tanto mais refinada quanto mais se sabe escolher, dentro da mesma classe de ativos, produtos que têm complementariedade entre si.

No podcast da Miles, o sócio e gestor Fabiano Custódio nos trouxe um panorama bastante negativo. Na visão dele, o mercado vai sair estraçalhado do atual ambiente, que combina a explosiva relação entre alta de juros, alta da inflação, fragilidade fiscal, ruído político, atividade minguada e avanço de juros em mercados desenvolvidos. “Se eu achasse que estamos diante de uma volatilidade que vai passar, não valeria reduzir tanto a carteira. Eu não acho isso, quero deixar claro que eu não acho que vai melhorar”, disse ele.

E continuou: “Se a minha leitura estiver correta, a gente vai chegar num mercado destruído no meio ou final do ano que vem e aí sim, talvez, teríamos oportunidade de fazer boas compras. Vai ter que ter um pouco de paciência em janelas mais longas, investir em é isso. O prêmio será para quem chegar vivo.”

Já o episódio da IP, com participação do sócio e gestor João Henrique Lisboa, foi numa direção um pouco diferente: não é que a casa não esteja preocupada com os desdobramentos na frente política ou macro, mas isso não é o mais relevante (ou não deveria ser) na escolha dos melhores e mais promissores negócios.

“É sempre difícil ter convicção sobre cenário macro e é por isso que tentamos aqui dar menos peso para o cenário macro”, começou. “A nossa análise é sempre de baixo para cima, a gente parte da análise das empresas individualmente e usamos o cenário macro. É claro que ele tem influência, mas varia de empresa para empresa. Hoje, vemos retornos nos bons negócios no Brasil mais razoáveis do que antes, mesmo considerando o cenário macro.”

As duas casas têm o seu modo de ver e encarar o mercado e as duas têm o seu valor se consideradas em uma carteira, combinadas com estratégias em outros mercados. O Miles Acer, fundo long biased da Miles, cai 15,3% neste ano até o dia 23, mas sobe 38,4% desde março de 2018, contra 23,5% do e 18,3% do no mesmo período; o produto long only da casa, o Miles Virtus, acumula ganho de 63,7% desde março de 2018, enquanto o IP Participações IPG FIA BDR Nível I, ganha 80,9%, também na mesma base de comparação. Os dados são todos da Quantum Axis.

A beleza da diversificação não é ter uma infinidade de nomes e instrumentos no portfólio, mas sim combinar um número finito e restrito de produtos em várias classes de ativos descorrelacionadas – inclusive entre si. Para quem quer chegar vivo lá na frente, com patrimônio multiplicado, essa é uma regra soberana.

Recomendo fortemente que você aproveite a deixa para ouvir os episódios do “Fundos em Foco”, em Apple, Google e Spotify. Neste último, a conversa com a IP Capital Partners pode ser ouvida aqui e o episódio com a Miles Capital, aqui.

*Juliana Machado é analista CNPI e integra o time de análise de do BTG Pactual digital. É jornalista formada pelo Mackenzie, com pós-graduação em economia brasileira pela Fipe-USP. Atuou com análise e seleção de fundos de investimento na EXAME e escreveu por quatro anos para o Valor Econômico, nas áreas de governança corporativa e bolsa de valores. Escreve para a EXAME Invest quinzenalmente.