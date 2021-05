Milionário aos 24 anos: conheça a história do investidor Lucas Rufino

Ter um milhão de reais antes dos 30 anos. Esta era a meta pessoal de Lucas Rufino (25), criador do canal 1 milhão com 30. O jovem chegou ao seu primeiro milhão de reais seis anos antes do previsto. O objetivo financeiro foi alcançado por meio do empreendedorismo e de investimentos.

O interesse pelo mercado financeiro surgiu quando Rufino cursava engenharia civil na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Os primeiros investimentos foram feitos aos 18 anos com o dinheiro da do programa de iniciação científica da universidade.

“Eu investia uma quantia de dinheiro pequena, mas ganhei experiência. Depois de estudar muito sobre o assunto, queria saber como funcionava o mercado na prática. Comecei comprando com foco no ”, disse em entrevista à EXAME Invest.

De família de classe média, Rufino tinha seu custo de vida bancado pelo pais. Entretanto, a situação de vida mudou quando seu pai faleceu. Aos 20 anos, ele se sentiu na obrigação de cuidar da mãe e dos irmãos que eram menores de idade. “Meu pai era o provedor da família.Quando ele morreu eu não sabia o que fazer. A minha mãe ganhava um salário mínimo. Eu precisava de uma para manter a minha família”.

O jovem então mudou-se para a cidade de Juiz de Fora (MG), trabalhou como motorista de aplicativo e também organizador de excursões e promoter de festas. Até que surgiu uma oportunidade para comprar uma loja de milk shake na cidade de Ubá, onde Rufino nasceu. O negócio foi comprado parcelado e a estratégia era pagar a dívida com o dinheiro do faturamento. “O negócio estava quebrado. Tive que focar 100% na loja para que voltasse a vender. Na área financeira eu tinha conhecimento, mas tive que estudar sobre gestão e marketing.”

Quando a loja começou a dar , a mãe de Rufino saiu do emprego e assumiu o negócio. “Neste momento, a renda da nossa família já tinha aumentado. Eu consegui continuar os meus investimentos e fazer crescer o meu patrimônio.” Por alguns anos, a renda principal de Rufino foi esta loja.

Com a experiência em investimentos e empreendedorismo, o jovem decidiu criar uma conta no instagram para dividir seus conhecimentos. Foi assim que surgiu o 1 milhão com 30. “O nome veio da minha meta. Ela surgiu quando meu pai morreu. Na minha cabeça, só passava que eu precisava de dinheiro. Eu acreditava que se naquela época eu tivesse 1 milhão de reais, a minha vida estaria resolvida.”

Apesar da timidez, ele passou a gravar vídeos e produzir textos sobre o assunto pelas redes sociais. “Em pouco tempo, as pessoas da minha cidade e da universidade começaram a pedir que eu desse palestras e cursos, mas eu não tinha experiência em ensinar.”