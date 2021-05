Millennials? Cannabis? Urânio? Conheça 10 ETFs americanos inusitados

“A variedade de fundos disponíveis no mercado americano é enorme e atende os mais diferentes interesses. Por meio dos ETFs a gente vê pessoas investindo em causas, em ideias, em movimentos e conseguimos observar tendências para o futuro”.

A Stake listou dez ETFs diferentões disponíveis lá fora. Conheça:

Este ETF concentra na carteira empresas consideradas importantes e de grande exposição para a geração dos millennials, nascidos entre 1980 e 2000. Entre as empresas nas quais aplica estão a Apple, Disney e Uber.

Este ETF inclui empresas globais engajadas na indústria de urânio, envolvendo mineração e refinamento do metal, além de empresas que fornecem equipamentos para essas atividades.

ETF focado em metais estratégicos e metais conhecidos como Metais da Terra Rara, muito utilizados em dispositivos eletrônicos. Eles não são necessariamente raros de encontrar, mas o nome reflete processos mais especializados de extração e processamento.

O ETF é composto principalmente de empresas que têm tecnologias voltadas para a geração e uso de energia limpa, conservação e eficiência no uso de energia, e direciona suas estratégias para o avanço das energias renováveis.

Este ETF concentra empresas globais envolvidas no cultivo, produção, comercialização ou distribuição legal de cannabis, canabinóides ou produtos de tabaco.

O fundo só investe em empresas que atendem aos padrões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Podem fazer parte do fundo uma empresa que está avançando para a neutralidade de carbono ou para a representação igualitária de mulheres em seus conselhos, por exemplo.

O ETF investe nos maiores produtores de software e hardware do mercado. O fabricante de semicondutores Nvidia é o maior ativo no fundo, enquanto produtores de jogos como Activision Blizzard, Electronic Arts e Nintendo estão no top 10.

Além da exposição a empresas que possuem em seus balanços, o fundo inclui em sua carteira que trabalham em mineração e desenvolvimento de blockchain.

No final do famoso filme Big Short ("A Grande Aposta"), lançado em 2015, foi revelado que a próxima grande aposta do protagonista, Michael Burry, seria a água. O crescimento da demanda e a restrição da oferta tornaram a água potável um recurso cada vez mais escasso ao longo dos anos. Este ETF oferece exposição a estes ativos. As 46 participações no fundo incluem desde ações da indústria de encanamento até soluções de irrigação agrícola.

O ETF rastreia o Solactive Guru Index, um grupo de empresas que aparecem com mais frequência nas principais carteiras dos hedge funds do mundo. O índice analisa um grupo selecionado de relatórios de participações trimestrais que os fundos publicam (13-F) e acompanha as empresas que mais aparecem nestes relatórios.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam seu bolso.