Minério de ferro despenca; Pfizer na CPI da Covid e tudo para ler hoje

Minério de ferro despenca, Petrobras, Magalu e o que mais move o mercado

Clima negativa domina mercados globais em dia mais agitado da temporada de resultados brasileira

CPI da Covid ouve representantes da Pfizer nesta quinta-feira

Atual presidente da farmacêutica no Brasil, Marta Díez, e o antecessor dela no cargo, Carlos Murillo, devem ser questionados sobre tratativas com o governo para a aquisição de vacinas

Rio planeja vacinar maiores de 18 anos até outubro; veja calendário

Prefeitura do Rio vai pular fase do Plano Nacional de Vacinação para imunizar todos os cariocas com 18 anos ou mais em 2021

ATTA, de crédito imobiliário, faz aquisição e entra no mercado de seguros

Com a aquisição de mais de 60% da Otimize, ATTA quer inovar no mercado de garantias

Sob novo comando, Petrobras divulga último balanço da era Castello Branco

Este primeiro trimestre de 2021 teve diversos aumentos nos preços de combustíveis, seguindo a alta da cotação do petróleo

De olho no streaming, Disney divulga balanço nesta quinta

Analistas do mercado esperam que seja anunciado que o Disney+ tenha alcançado 109 milhões de assinantes no fim de março

Oi tem prejuízo líquido de R$ 3,5 bilhões no 1º trimestre

A receita líquida da empresa no primeiro trimestre alcançou R$ 4,39 bilhões, baixa de 6,8%

líquido da Eletrobras avança 31% no primeiro trimestre

Segundo a companhia, o resultado do trimestre foi influenciado positivamente pela receita de transmissão, em decorrência da revisão tarifária periódica

Suzano vai quase R$15 bilhões em nova fábrica de celulose no MS

Com a nova fábrica, a Suzano, hoje já a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, vai elevar sua capacidade de produção para 13,2 milhões de toneladas anuais

Instituto Capitalismo Consciente cria “franquias” para expandir movimento

Entidade abre sete filiais e vê o número de empresas associadas dobrar em meio à pandemia

Banco Omni investe R$2,4 mi para criar braço social com foco em educação

O novo instituto será responsável por voltadas à educação, inclusão financeira e empreendedorismo

Inflação em alta altera estratégia desta gestora com US$ 47 bi em ativos

Em busca de empresas "defensivas", Causeway opta por ações dos setores de saúde, concessões, energia renovável e produtos de consumo básico

Política e mundo

Lira instala comissão especial para analisar PEC do voto impresso

Se aprovada, a PEC de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF) tornaria obrigatória a impressão de cédulas de papel após votos depositados na urna eletrônica

Câmara aprova texto-base de projeto que dispensa licenciamento ambiental

Projeto de lei dispensa licenciamento ambiental de algumas atividades agropecuárias, obras de saneamento básico e manutenção em estradas e portos

Itália multa Google em € 102 milhões por abuso de posição dominante

A multa foi motivada pela recusa da empresa a aceitar em sua plataforma Google Play uma aplicativo que permita localizar terminais de recarga para os carros elétricos

Fernández encontra papa Francisco e busca apoio para negociar com FMI

Após receber apoio de líderes europeus na negociação com o FMI, o presidente argentino se encontra nesta quinta-feira com o papa Francisco em continuação de sua viagem pela Europa

Enquanto você desligou...

Academia de programação criada pela Apple no Brasil ganha espaço nos EUA

Escola de programação que nasceu no Brasil ganha dois novos campi pelo mundo

Tubarão-martelo e outros animais usam sexto sentido para navegar

Em novo estudo, tubarões-martelo foram colocados em tanques que simulavam campos magnéticos semelhantes aos da Terra

Liverpool e United se enfrentam hoje após adiamento por protestos

Partida do campeonato inglês estava marcada para 2 de maio, mas foi adiada depois que torcedores do United protestaram contra os donos do próprio clube

FARM fechará todas lojas no Brasil na próxima semana. Entenda por quê

Em comemoração ao dia da internet, na próxima segunda-feira (17), a FARM fechará suas lojas para as clientes testarem o lançamento da marca, um aplicativo

Conheça o luxuoso iate de R$ 2,5 bilhões comprado por Jeff Bezos

A embarcação de 127 metros e com três mastros foi desenhada especialmente para o mais rico dos ricos

