Minério de ferro dispara por otimismo com recuperação da demanda

Os contratos futuros do minério de ferro subiram em Singapura com a diminuição das preocupações com o impacto na economia provocado pela variante delta e depois que as perspectivas de estímulo adicional na China geraram uma recuperação nos mercados de metais industriais.

Os futuros em Singapura se recuperaram até 11% na terça-feira, com o impulso potencial da vacinação nos Estados Unidos elevando o sentimento nos mercados financeiros. O sucesso da China em reprimir o surto de covid-19 reforçou a perspectiva para commodities, do cobre ao petróleo.

A recuperação do minério de ferro veio depois da perda de cerca de um quarto de seu valor no mês passado, enquanto a pressão da China para conter a produção de aço assolava a demanda. Mas o aço e outras commodities industriais se recuperaram nesta semana depois que a contagem de casos diários de covid na China caiu para zero e o banco central do país prometeu aumentar o suporte para a economia real. O carvão coqueificável na China bateu recorde na terça-feira, enquanto o cobre também se recuperou em meio a sinais de que os consumidores chineses estão em uma onda de compras.

“Após a alta nos preços dos produtos de carvão nos últimos dois dias, é difícil para o minério de ferro ficar quieto”, Xiaoyu Zhu, operador de metais da StoneX Financial, disse por e-mail. Ainda assim, os observadores do mercado estão apontando para mais volatilidade em meio a um cenário político complexo na China, bem como uma recuperação global desigual.

Na China, “as pessoas estão esperando por mais estímulos direcionados ao setor de infraestrutura, já que o setor imobiliário e a manufatura estão parecendo sombrios”, disse Erik Hedborg, analista principal do CRU Group. “No resto do mundo, estamos vendo a produção de aço se estabilizando em níveis abaixo dos patamares pré-pandêmicos.”