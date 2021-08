Minerva compra dois frigoríficos de ovelhas na Austrália

A Minerva (BEEF3) informou na última noite ter iniciado dois investimentos na Austrália destinados à aquisição da Sharke Lake e Great Eastern Abattoir, unidades frigoríficas especializadas em ovinos. O investimento será feito por meio de uma joint venture com a SALIC, que deterá 35% de participação, enquanto a Minerva 65%. O valor do investimento é de cerca de 35 milhões de dólares.

A Austrália é a maior exportadora de ovinos processados do mundo. A Minerva ainda ressalta que o fácil acesso da região a destinados de "alto crescimento como Ásia e Oriente Médio, mas também mercados premium como Estados Unidos, Europa, Japão e Coreia do Sul".

“A iniciativa segue alinhada com o direcionamento estratégico da Minerva Foods, e complementa de maneira singular de nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo os riscos e contribuindo para nossa estratégia de consolidação no mercado de exportação de proteína animal”, afirma a minerva em comunicado ao mercado.

A SALIC atualmente possui operações de criação e engorda de ovelhas na Austrália, o que, segundo a Minerva, "possibilita maior eficiência operacional dos novos ativos". Já a Minerva será a principal responsável pela estrutura operacional das novas operações.