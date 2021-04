Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão com debêntures

A Minerva concluiu com sucesso a oferta de sua 10ª emissão de , que envolveu total de 1,6 bilhão de reais, de acordo com comunicado nesta segunda-feira.

A operação envolveu uma série com vencimento em 7 anos no valor de 1,2 bilhão de reais, com remuneração de 5,5034% ao ano, atualizado pelo IPCA, e segunda série de 400 milhões de reais e vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% ao ano atualizado pelo IPCA.

A companhia acrescentou no comunicado que optou por fazer swap do indexador, e assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% do para ambas as séries.

Os recursos serão utilizados para reforço da estrutura de capital da companhia, "com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado", disse a Minerva.