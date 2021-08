Minerva dispara 15% com rumor sobre fechamento de capital

As da Minerva (BEEF3) dispararam nos minutos finais do pregão desta quarta-feira, 11 de agosto, em meio a especulações sobre um possível fechamento de capital.

Os papéis, que até às 16h53 operavam praticamente estáveis, encerraram com ganhos de 14,65%, cotados a 9,94 reais. Foi o melhor dia desde 19 de março de 2020, quando subiram 18,18%. O volume financeiro movimentado foi de 144,7 milhões de reais, mais de duas vezes acima da média móvel das últimas 21 sessões.

A arrancada ocorreu após o site do Valor Econômico noticiar que os acionistas controladores da companhia teriam iniciado negociações para fechar o capital da empresa, sem citar como obteve a informação. O assunto, porém, ainda não teria chegado ao conselho de administração, mas já teria sido debatido pelo comitê prévio dos controladores.

Segundo a reportagem, a oferta pública de aquisição (OPA) poderia ser chamada a 12,00 reais por ação, o que representaria um prêmio de 38% frente ao fechamento da terça (em 8,67 reais) e 20% acima do registrado hoje.

A Minerva negou que exista uma negociação "concreta" nesse sentido. Procurado pelo Valor, o diretor financeiro da companhia, Edison Ticle, disse em nota que a empresa está "sempre olhando tudo, atentos a todos os possíveis cenários, mas hoje não há absolutamente nada concreto a ser compartilhado".

No mercado, analistas reagiram com cautela à notícia. "É importante salientar que, até o momento, não há fontes oficiais sobre o assunto, já que o próprio veículo de comunicação menciona na matéria que a proposta sequer teria chegado ao conhecimento do conselho de administração da companhia", disse Sérgio Berruezo, analista de research da Ativa Investimentos. "Até que a proposta seja oficializada, se for, poderá haver mudanças significativas".

Ainda segundo o Valor, a OPA seria lançada pela VDQ, holding da família Vilela de Queiroz, e a gestora saudita Salic. Juntas, elas possuem 51% do capital da empresa.

As ações da Minerva, que acumulavam queda de 14,8% no acumulado do ano até a terça-feira, reduziram a perda no período para 2,4%.