Minerva emite novas ações para aumento do capital social

A companhia de proteína animal Minerva (BEEF3) emitiu 1.316 novas ordinárias, aumentando o capital social da empresa. O de emissão foi de 5,39 reais, segundo fato relevante divulgado nesta quinta-feira, 13.

Com a operação, o capital social da Minerva passa dos atuais 1.371.386.250,22 bilhão de reais divididos em 549.627.719 papéis para 1.371.393.343,46 bilhão de reais, divididos em 549.629.035 ações.

A emissão é resultado do exercício de bônus de subscrição — título que dá aos acionistas a preferência para a aquisição de novas ações emitidas pela companhia.

Os bônus foram emitidos como vantagem adicional aos subscritores de um aumento de capital social anterior da Minerva, realizado em 2018. A finalidade, na época, era estimular a participação dos acionistas na operação.

Com as novas ações, o percentual de diluição do aumento de capital é de 0,00024%.

