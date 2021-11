Minerva lança ferramenta para pecuaristas medirem carbono nas fazendas

A criação da ferramenta faz parte de um plano mais extenso da companhia, assentado em um programa chamado de “Renove”, de incentivo à ocupação territorial sustentável, explica Taciano Custódio, diretor de sustentabilidade da Minerva. “Com o Renove, nossa missão é ajudar produtores a proteger a biodiversidade e recursos hídricos, mas isso depende de um modelo de ocupação rentável”, diz. “Sem essa rentabilidade não é possível em redução da idade de abate, tecnologia e novas formas de nutrição. O primeiro grande passo para tudo é medir e fazer o balanço de carbono”.

No projeto piloto, proprietários das 25 fazendas compartilharam informações sobre o dia a dia da produção e, em troca, receberam o balanço completo das emissões, dicas para uma melhoria sustentável e para redução das emissões poluentes nas propriedades e, por último, uma certificação sustentável emitida pela Preferred By Nature. Para o teste, foram escolhidas as propriedades com maior proximidade com a cadeia de fornecimento da Minerva.

Os resultados foram promissores. As fazendas monitoradas passaram a emitir 44% menos gases de efeito estufa (GEE) em comparação com a taxa média mundial para emissões na produção de carne bovina, segundo a Minerva. “É algo muito melhor do que esperávamos”, diz Custódio.

A , a intenção da empresa é permitir que esses pecuaristas também ampliem suas próprias jornadas ESG e que, com o conhecimento em mãos e as boas práticas em funcionamento nas fazendas, esses produtores possam se conectar ao mercado global de créditos de carbono e pagamento por serviços ambientais.

A ocasião escolhida pela Minerva para fazer o anúncio e exibir os bons números do projeto foi a COP26, Conferência do Clima da ONU, que aconteceu neste mês de novembro em Glasgow, na Escócia.

Para Custódio, as intenções da Minerva com o Carbon on Track podem ser resumidas a uma visão de longo prazo, com foco na importância de grandes indústrias e empresas exportadoras no sistema global de alimentação. “Em um sistema alimentar global tão conectado como o que temos hoje, é fundamental que haja a percepção de que o Brasil tem o papel de alimentar o mundo”, diz.

Em outra frente, a possibilidade de trabalhar com certificações ambientais aproxima a empresa de assumir a dianteira no promissor mercado da pecuária de baixo carbono. A Minerva se comprometeu a ter 100% da sua produção livre de carbono até 2035, além de eliminar o desmatamento ilegal de toda a cadeia.

