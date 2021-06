Minerva Foods é primeira a ganhar selo por energia 100% renovável

Para garantir a sustentabilidade, os certificados são chancelados pela REC Brazil, programa de certificação de energia renovável, que fica a cargo de garantir as boas práticas de desempenho, eficiência e atuação social também nas usinas eólicas que emitem os certificados.

"Esta é mais uma grande conquista, proveniente da agenda de ESG da companhia, que vem sendo intensificada ano após ano. O Selo de Energia Renovável visa fomentar o mercado nacional de energia gerada a partir de fontes renováveis, e contempla as empresas que têm se destacado com a promoção da sustentabilidade no abastecimento de energia", diz Taciano Custódio, diretor de sustentabilidade da Minerva Foods.

Compromissos sustentáveis

O reconhecimento relacionado às energias renováveis vem para reforçar o compromisso da empresa com a sustentabilidade, segundo a Minerva.

No início de 2021, a companhia foi reconhecida como a segunda entre as principais empresas do setor de proteína animal com o menor vínculo com desmatamento em um ranking global da ONG britânica Global Canopy, ficando atrás apenas da JBS. O ranking elencou 500 empresas de todo o mundo que apresentam os menores riscos de exposição a fornecedores de commodities com algum risco florestal. A empresa faz isso com a ajuda da tecnologia de georreferenciamento, que garante a rastreabilidade de fornecedores diretos.

No ano passado, a empresa excedeu os limites da Amazônia e levou o monitoramento ao Cerrado, bioma que sofre com índices alarmantes de desmatamento e que já perdeu 50% de sua área original. A preocupação com a preservação do Cerrado também é reflexo direto da pressão de investidores e multinacionais por cadeias de menor impacto e comprometimento ambiental. Hoje já são 15 milhões de hectares monitorados em todos os biomas brasileiros e no Paraguai.

A matriz energética mais limpa também deve ajudar a companhia a mitigar seus impactos climáticos e atingir a meta de reduzir, até 2030, 30% das emissões de gases causadores de efeito estufa dos escopos 1 e 2. Para os próximos anos, os investimentos dedicados a mitigar as emissões poluentes serão de 1,5 bilhão de reais.

Quer saber como as mudanças climáticas afetam o dia a dia dos negócios? Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.