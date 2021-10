Minicontratos: esta modalidade pode proteger sua carteira de investimentos

Você já ouviu falar em investimentos em ? Essa modalidade de investimentos é interessante para quem busca diversificar a carteira a fim de não depender apenas do mercado de . Os minicontratos consistem em acordos de compra e venda de frações de um contrato futuro, que são produtos negociados na de Valores.

Este produto é um tipo de derivativo (contrato financeiro com valor atrelado ao valor de um outro ativo). E pode ser dos seguintes segmentos: índice, ações, taxa de juros, moedas e commodities.

Aprenda a ganhar com as flutuações do dólar e do .

Em outras palavras, no mercado futuro, os investidores trabalham com a expectativa de uma cotação futura de um determinado ativo ou produto financeiro.

Por sua versatilidade, os contratos futuros atendem a necessidade de investidores com diferentes perfis e interesses na bolsa. Apesar de o mercado futuro ser muito visado pelos traders, investidores comuns também podem negociar esse produto na bolsa de valores. Este, inclusive, é um dos motivos para a existência dos minicontratos.

Os minicontratos de maior liquidez na bolsa de valores brasileira são os de dólar e índice.

Mini Índice

O Minicontrato Futuro de Ibovespa foi criado em 2011 e tem como objetivo viabilizar o investimento no mercado futuro por pessoas físicas e pequenas empresas. De acordo com a B3, isso é possível devido à criação de um contrato de valor nacional e lote mínimo de negociação diferenciado, se comparado ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa.

O contrato de mini índice segue a cotação do índice cheio. O que muda em cada modalidade é a quantidade de dinheiro necessária para operar em cada um. Os mini índices se movem em pontos e não em moeda (como reais, ou centavos) - caso das ações. Os pontos valem dinheiro. Cada ponto de mini índice vale R$ 0,20. Entretanto sua movimentação mínima é de 5 pontos, ou seja, R$ 1.

Diferente das ações, os contratos de mini índice têm data para vencimento. A cada dois meses ocorre a troca do contrato anterior, na quarta-feira mais próxima ao dia 15. Quando passa essa data, o investidor negocia o próximo contrato.

Assim como existem os tickers para as ações e os na bolsa de valores, há também os códigos de negociação para os minicontratos. Cada código é composto por quatro letras e dois números. As três primeiras letras representam o ativo subjacente. A quarta letra demonstra o mês de vencimento do contrato e os dois números mostram o ano. Confira a seguir a tabela com os códigos das mercadorias:

Ibovespa (WIN)

Dólar (WDO)

Euro (WEU)

Soja (SJC)

A quarta letra, não colocada acima, para que não haja confusão, se refere ao mês de vencimento. Veja quais letras representam os meses do ano na tabela abaixo:

Janeiro: F;

Fevereiro: G;

Março: H;

Abril: J;

Maio: K;

Junho: M;

Julho: N;

Agosto: Q;

Setembro: U;

Outubro: V;

Novembro: X;

Dezembro: Z

E, por último, o ano de referência é representado com os dois últimos números do ano em questão. Um código de mini dólar, por exemplo, poderia ser formado da seguinte maneira: WDOU21. A primeira letra significa que trata-se de um minicontrato. Já a segunda e a terceira letra representam o ativo (dólar) e a quarta letra, U, mostra que o contrato vence em setembro. Por fim, o número mostra o ano de operação.

Mini dólar

Muito utilizado como estratégia de proteção da carteira contra o mercado de ações doméstico, os contratos de mini dólar negociam a variação da moeda no mercado futuro da bolsa. O dólar também se move em pontos, mas, diferente do mini índice, ele se move de 0,5 em 0,5 ponto. A cada 0,5 ponto ele varia R$ 5. O minicontrato de dólar vence todo mês. Assim, sempre que virar o mês, no primeiro dia útil, você terá um novo contrato operado.