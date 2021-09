Ministros da economia europeus se reúnem para debater regulação

Começa nesta sexta-feira, 9, a Reunião Informal dos ministros da Economia e Finanças da União Europeia. O evento, organizado pela Eslovênia, que ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu, será dedicado ao tema regulação do sistema financeiro. Também estará na pauta o balanço entre estabilidade e o financiamento sustentável da economia.

Reuniões informais como essa são uma prerrogativa da presidência do conselho. Nelas, são debatidos assuntos específicos, complementares à pauta da reunião oficial, que também é de responsabilidade do país que preside o órgão. A Eslovênia ocupa essa posição desde julho.

O encontro terá a duração de dois dias. No segundo, os ministros irão discutir simulações de cenários fiscais relacionados aos planos de recuperação econômica pós-pandemia. O objetivo é analisar a resiliência fiscal do continente e se há espaço suficiente para futuros investimentos.

Uma segunda sessão de trabalho será dedicada ao futuro da taxação no bloco. Em abril, a União Europeia aprovou uma lei climática que estabelece metas mais rígidas de redução das emissões de carbono, entre elas a de cortar as emissões líquidas em 55% até 2030, em relação aos índices registrados em 1990. Essa lei norteará as regulamentações do bloco nas próximas décadas e promete impactar toda a economia global.