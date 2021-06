Minuto Invest: Ibovespa no "penta" e o IPO da Raízen na bolsa

O , principal índice da de valores, fechou o dia acima dos 130.000 pontos e marcou a quinta sessão seguida de recordes batidos. No início do pregão de retorno do feriado de Corpus Christi, a bolsa oscilou entre pequenas perdas e ganhos, mas ganhou força no final do dia, fechando com alta de 0,4%.

O episódio desta sexta-feira, dia 4, do Minuto Invest trata do "penta" da bolsa brasileira, com destaque para a alta de mais de 7% das da CVC (CVCB3), e fala do início do processo de IPO da Raízen. A empresa de energia pode realizar uma das maiores aberturas de capital no mercado local, levantando até 13 bilhões de reais.

Além disso, para os amantes de filmes, séries e vídeos, o podcast desta sexta dá dicas para economizar com as assinaturas de streaming. O episódio completo pode ser ouvido abaixo:

O Minuto Invest é o podcast diário da EXAME que resume as notícias mais importantes do mercado e que traz dicas de finanças pessoais.